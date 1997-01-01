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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
162606, г.Череповец,
Вологодская обл.,
ул.Ленина, 80, офис 110,
телефоны/факсы:
(8202) 57-42-38, 57-22-75
E-mail: biz-inf@chp.ru
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Уважаемые рекламодатели!
Бесплатная рекламная газета "Бизнес-Информ” предлагает вам услуги по продвижению ваших товаров и услуг в г. Череповце.
Газета выходит с 12 февраля 1997 года.
СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕТЫ:
Постоянные рубрики: информация из налоговой инспекции, консультации юриста, полезные советы, модульная реклама, программа ТВ, частные объявления
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:
Полноцветная печать; выходит по пятницам
Расценки на размещение рекламы в нашей газете вы можете увидеть в разделе “ПРАЙС-ЛИСТ".
Если у вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, заглянув в раздел “КОНТАКТЫ”.
Наши менеджеры обязательно проконсультируют вас по всем имеющимся вопросам.
Если у вас имеется готовый макет, рекомендуем посмотреть раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ” для наиболее корректного воспроизведения разработанной Вами рекламы в газете "Бизнес-Информ".
В разделе "ТЕКУЩИЙ НОМЕР” приведена размещаемая в газете реклама фирм г.Череповца. Возможно, вы найдете в этом разделе интересующую вас информацию.
Благодаря данному сайту мы надеемся, что наше сотрудничество
станет более плодотворным и динамичным.