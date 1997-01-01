Уважаемые рекламодатели!

Бесплатная рекламная газета "Бизнес-Информ” предлагает вам услуги по продвижению ваших товаров и услуг в г. Череповце.

Газета выходит с 12 февраля 1997 года.

Тираж до 80 тыс. экземпляров.

Периодичность: еженедельно.

День выхода: пятница.

Доставляется по почтовым ящикам,

стойкам в ТЦ и офисам города Череповца.

Формат А3, 8 полос.

СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕТЫ:

Постоянные рубрики: информация из налоговой инспекции, консультации юриста, полезные советы, модульная реклама, программа ТВ, частные объявления

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ:

Полноцветная печать; выходит по пятницам

(распространяется в субботу и воскресенье)

Тематические полосы "Работа", "Образование", "Компьютеры”,

“Ремонт и строительство”, “Мебель”, “Ярмарка”, “Афиша”

Расценки на размещение рекламы в нашей газете вы можете увидеть в разделе “ПРАЙС-ЛИСТ".

Если у вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, заглянув в раздел “КОНТАКТЫ”.

Наши менеджеры обязательно проконсультируют вас по всем имеющимся вопросам.

Если у вас имеется готовый макет, рекомендуем посмотреть раздел “ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ” для наиболее корректного воспроизведения разработанной Вами рекламы в газете "Бизнес-Информ".

В разделе "ТЕКУЩИЙ НОМЕР” приведена размещаемая в газете реклама фирм г.Череповца. Возможно, вы найдете в этом разделе интересующую вас информацию.

Благодаря данному сайту мы надеемся, что наше сотрудничество станет более плодотворным и динамичным.



